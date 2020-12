Gommers en Kuipers willen ziekenhuispersoneel maandag al inenten

Ernst Kuipers en Diederik Gommers roepen woensdag opnieuw het kabinet op zorgpersoneel als eerste te vaccineren tegen het coronavirus. “We moeten huisartsen, ambulancepersoneel, verpleegkundigen en ic-personeel zo snel mogelijk vaccineren. Het liefst maandag al beginnen”, zo zei Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care woensdag in Nieuwsuur.

Vaccinatie is bedoeld, zo zei hij, als bescherming van het individu, ter voorkoming van verspreiding en ter voorkoming van het ontwrichten van de maatschappij. En daar is zorgpersoneel voor nodig. Volgens Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zijn de ziekenhuizen er logistiek goed op ingericht. Het gaat om “enkele tienduizenden mensen”, zo stelde Gommers, “dat is op het totale aantal erg beperkt”. In de vaccinatiestrategie van het kabinet wordt eerst verzorgend personeel in verpleegtehuizen inge├źnt, daarna de in die tehuizen wonende ouderen.

De mannen zeggen zich zorgen te maken over het niet afnemende aantal besmettingen en de hoge aantallen mensen met corona die in de ziekenhuizen liggen. Eerder in de tweede golf, begin november, waren er op het piekmoment 2651 covid-pati├źnten in het ziekenhuis. “Nu zitten we al boven dat aantal”, aldus Kuipers. “We moeten er rekening mee houden dat het aantal eind volgende week zal stijgen tot 3400.” De mannen verwachten dat daardoor de planbare reguliere zorg nog meer zal moeten worden uitgesteld.

Het grote probleem is daarbij, zo herhaalde ze, dat er een tekort is aan verpleegkundigen omdat die zelf uitvallen. Coronazorg kun je oprekken door reguliere zorg verder af te schalen, zei Kuipers. “Maar dan kom je op het punt dat je alleen maar acute zorg doet.”

Zorgminister Hugo de Jonge zei eerder naar een mogelijk andere vaccinatiestrategie te willen kijken. Hij zei daar begin volgende week op terug te komen.