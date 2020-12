Nederland heeft 3 gemeenten minder in 2021

Nederland bestaat in 2021 uit 352 gemeenten. Dat zijn er drie minder dan tot nu toe, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Drie gemeenten verdwijnen door gemeentelijke herindelingen in Noord-Brabant en Groningen.

Appingedam, Delfzijl en Loppersum in Groningen gaan vanaf 1 januari verder als de gemeente Eemsdelta. Gerard Beukema (PvdA), die nu nog waarnemend burgemeester van Delfzijl is, wordt de waarnemend burgemeester van Eemsdelta. De nieuwe gemeente krijgt later in het nieuwe jaar een kroonbenoemde burgemeester.

De gemeente Haaren in Noord-Brabant verdwijnt per 1 januari. De dorpen Haaren, Biezenmortel, Esch en Helvoirt, die samen Haaren vormden, worden verdeeld over de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Tien jaar geleden waren er in Nederland nog 418 gemeenten. Gemeenten worden volgens het CBS steeds groter. Vaak zijn kleine gemeenten niet in staat om zelfstandig alle voorzieningen op peil te houden.