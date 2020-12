Van Dissel: vanaf medio februari versoepelingen mogelijk

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat versoepelingen van de coronamaatregelen pas in februari mogelijk zijn, als begonnen is met het voor de tweede keer inenten van mensen. Hij zegt in het AD liever geen uitspraak te doen over of dit de laatste lockdown is waar Nederland mee te maken krijgt, omdat “dat weer een heel eigen leven” gaat leiden. Maar hij waagt zich wel aan een voorspelling wanneer de huidige lockdown langzaam kan worden beëindigd.

“Komend jaar wordt wel een belangrijk jaar, waarin veel kan veranderen. Inmiddels hebben zo’n 2 miljoen Nederlanders de infectie doorgemaakt, die hebben een vorm van immuniteit voor enige tijd, nemen we aan. We gaan vaccineren in januari, een tweede dosis volgt dan medio februari. Dus vanaf die periode zijn vermoedelijk gedeeltelijke versoepelingen mogelijk door de groepen die ingeënt zijn”, aldus Van Dissel, die als voorman van het Outbreak Management Team de belangrijkste adviseur van het kabinet is.

“Dat wordt voor ons als OMT ook weer een spannende opdracht: hoe adviseer je precies de goede maatregelen, zodat je kunt versoepelen zonder dat het zo snel weer oploopt? Liever ga je niet weer in een harde lockdown”, zegt hij in de krant.