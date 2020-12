Veiligheidsberaad: 2800 kilo vuurwerk ingeleverd

Tot nu toe is 2800 kilo aan vuurwerk ingeleverd, meldt het Veiligheidsberaad donderdag. Mensen konden de afgelopen dagen vuurwerk afgeven bij speciale punten, zonder een boete te krijgen. Om de zorg te ontlasten, is het afsteken van vuurwerk tijdens deze jaarwisseling verboden. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie, zoals knalerwten en sterretjes, zijn nog toegestaan.

De politie heeft de afgelopen weken “een veelvoud” van de hoeveelheid ingeleverd vuurwerk in beslag genomen. Afgelopen maandag meldde de politie dat het dit jaar om meer dan 112.000 kilo gaat. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2019. In week 51 (14 tot en met 20 december) werd er nog een 4300 kilo toegevoegd aan de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).

De veiligheidsregio’s die het Veiligheidsberaad vormen, zijn tevreden met de hoeveelheid ingeleverd vuurwerk. “Natuurlijk hebben we niet de illusie dat we met deze actie al het vuurwerk hebben opgehaald”, zegt de Nijmeegse burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. “Maar elke kilo die minder beschikbaar is deze jaarwisseling, helpt om de druk op de zorg en de hulpverleners te verlichten.”

Hij roept iedereen op om op Oudejaarsavond zo veel mogelijk thuis te blijven en de jaarwisseling te vieren in kleine kring. “Laten we het samen nog even volhouden.”