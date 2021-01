‘Hadden doden kunnen vallen bij feest in bunker in Arnhem’

Bij het illegale feest in een bunker aan de rand van Arnhem hadden tijdens de jaarwisseling doden kunnen vallen als de politie niet op tijd had ingegrepen. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch tegen Omroep Gelderland. De brandweer heeft aan de burgemeester laten weten dat er koolmonoxide aanwezig was in de bunker. “Het was een levensgevaarlijke situatie”, concludeert Marcouch. “De politie heeft op tijd ingegrepen. Er waren anders doden gevallen onder de feestvierders.”

Er waren zeventig man aan het feestvieren. “Mensen uit Nederland, maar ook BelgiĆ« en Frankrijk”, zegt Marcouch. Vier politiemensen raakten vrijdagochtend vroeg gewond bij het beĆ«indigen van het illegale feest. Twee van hen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. “Het gaat redelijk met de agenten. De impact is groot. Voor de agenten zelf, maar ook zeker voor de families.”