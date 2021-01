Gommers: eerder zorgpersoneel vaccineren is geweldig nieuws

“Geweldig! Dit is enorm belangrijk. Zo zijn we beter voorbereid op wat er de komende maand mogelijk staat te gebeuren.” Zo reageert Diederik Gommers op de mededeling van het kabinet om medewerkers in de acute zorg zo snel mogelijk te gaan vaccineren. Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, had daar samen met anderen ook al op aangedrongen.

“Het is geweldig dat ze dit hebben besloten en dat ze de plannen iets hebben bijgesteld”, zegt Gommers. “Het gaat nu best aardig maar het lukt allemaal maar net. Maar dit is heel belangrijk voor wat er de komende maand kan gaan gebeuren.”

Gommers doelt onder meer op de Britse variant van het virus die erg snel om zich heen grijpt. “Als die variant ook in Nederland gaat huishouden, dan krijgen we stapsgewijs meer besmettingen, meer zieken en ook meer patiĆ«nten op de ic. Dan hebben we alle verpleegkundigen en dokters nodig die we kunnen krijgen, en daarom is dit een heel belangrijk besluit.”