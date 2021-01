Twee mannen alsnog aangehouden na flinke onrust in Hoogersmilde

De politie heeft zaterdag alsnog twee mannen aangehouden die in de nacht van woensdag op donderdag wisten te ontkomen bij ongeregeldheden in het Drentse Hoogersmilde.

De Mobiele Eenheid moest eraan te pas komen om de rust in het dorp terug te brengen. Tientallen mensen belaagden de politie die ingreep na tal van gewelddadigheden. Zo was een caravan in brand gestoken, vuurwerk afgestoken en een brugwachtershuisje vernield. De groep keerde zich tegen de agenten en gooiden vuurwerk en bierflesjes. Twee mannen die al waren aangehouden, werden door de groep bevrijd.

De politie moest zich terugtrekken voor de eigen veiligheid waarop de ME een charge uitvoerde. Daarbij is iemand aangehouden voor belediging. Zaterdagochtend zijn de twee ontkomen mannen (20 en 31 jaar uit Hoogersmilde) alsnog opgepakt en vastgezet.