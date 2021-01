Ook huisartsen met prioriteit gevaccineerd

Ook huisartsen zullen met prioriteit een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Dat heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging bekendgemaakt na overleg met het ministerie van VWS. Volgens de LHV gaat de vaccinatie op zo kort mogelijke termijn gebeuren. De precieze uitwerking volgt nog.

“We hebben vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met VWS: iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg maakt onderdeel uit van de keten acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV.

Zaterdag liet het ministerie van VWS weten dat het zorgpersoneel dat werkt in de acute zorg op korte termijn zal worden gevaccineerd. In de eerste berichten daarover werden de huisartsen niet expliciet genoemd. VWS en LHV hebben daarom overleg gevoerd over het moment van vaccineren van de huisartsen.

LHV en VWS hadden al eerder afgesproken dat alle huisartsen en hun medewerkers die patiënten gaan vaccineren, vóórdat ze starten met vaccineren zelf ook de mogelijkheid krijgen om gevaccineerd te worden. Dat gebeurt dan met het Moderna-vaccin. Dit vaccin wordt nog deze maand verwacht. Beide partijen hebben zondag afgesproken dat als het vaccin van Moderna in januari niet beschikbaar komt, er een andere oplossing wordt gezocht voor snelle vaccinatie van huisartsen werkzaam in de 24-uurs huisartsenspoedzorg. Of deze alternatieve oplossing nodig is, wordt op 15 januari nader beoordeeld.

Huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers vormen de eerste groep die in aanmerking komt voor vaccinatie met het Moderna-vaccin. Dit is het vaccin dat de huisartsen vervolgens zelf gaan inzetten om (samen met instellingsartsen) bewoners van verpleeghuizen in te enten. Mogelijk wordt er deze week al besloten over toelating van Moderna, waarna het vaccineren van huisartsen – afhankelijk van het moment van levering – naar verwachting eind januari kan starten, aldus de LHV.