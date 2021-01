De Jonge wacht opnieuw zwaar debat over vaccinatiebeleid

Zorgminister Hugo de Jonge wacht dinsdag opnieuw een zwaar debat over zijn vaccinatiestrategie. De bewindsman besloot maandag onder zware politieke druk dat het prikken tegen het coronavirus toch twee dagen eerder kan beginnen. Maar hij moest ook erkennen dat de vaccinatiecampagne eerder van start had kunnen gaan als hij de GGD’en op tijd aan het werk had gezet met de voorbereidingen.

Ondanks die boetedoening én de toezegging om alsnog iets eerder te gaan vaccineren, blijft de oppositie zeer kritisch op De Jonge. Veel partijen zullen in het debat, waar ook premier Mark Rutte bij wordt verwacht, meer daadkracht eisen van het kabinet om verdere problemen met het vaccinatiebeleid te voorkomen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver sprak maandag in het radioprogramma 1op1 van “serieuze zorgen” over het functioneren van De Jonge. “Hoeveel fouten kun je maken?”, zei hij na een week waarin de minister zijn vaccinatiestrategie keer op keer moest bijstellen. “Verdorie, de vaccins liggen in Nederland en we zijn nog niet aan het prikken. Dat is gewoon niet goed.” PVV-leider Geert Wilders betichtte de CDA-bewindsman om die reden eerder al van “totale incompetentie”.

Ook voor de PvdA staat buiten kijf dat het kabinet keer op keer te laat is. De partij wil dat De Jonge met een duidelijk plan komt voor als de nieuwe vaccins komen die nu nog op toelating wachten. Ook wil de partij duidelijkheid over wat scholen gaan doen om te voorkomen dat leerlingen door de hernieuwde lockdown achterstanden oplopen. Daar heeft het kabinet tot nu toe veel te weinig voor gedaan, vindt de partij.