FVD-leider Baudet ‘onthutst’ over terugtreden Hiddema

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet betreurt het besluit van oud-Kamerlid Theo Hiddema om zich terug te trekken als lijstduwer. Hiddema, voormalig rechterhand van Baudet, neemt afstand van de partij wegens de nieuwe koers van de voorman. “Zowel de reden die Theo opgeeft voor zijn besluit, als de wijze waarop hij dat naar buiten bracht, hebben me onthutst”, schrijft Baudet hierover op de website van FVD.

“Ik voel niets dan respect en liefde voor hem als persoon”, schrijft Baudet over de strafrechtadvocaat. Hiddema kan zich niet meer vinden in de standpunten die Baudet inneemt over de coronamaatregelen. Baudet keert zich tegen het beleid van het kabinet, zegt dat corona veel minder schadelijk is dan wordt beweerd, en trekt de effectiviteit van de coronavaccins in twijfel. Volgens Hiddema gaat Baudet hierin steeds verder, waardoor het voormalig Kamerlid zich niet meer in de koers van FVD kon vinden.

Baudet vindt dit niet te volgen. “Ons coronastandpunt is al maanden hetzelfde”, zegt hij. Hij benadrukt dat Hiddema zelf ook uiterst kritisch is geweest op het kabinetsbeleid, toen de strafrechtadvocaat nog in de Kamer zat. “Dus van inhoudelijk verschil van inzicht is bij mijn beste weten echt geen sprake”, zegt het FVD-boegbeeld. Toch zal Hiddema volgens Baudet “altijd verbonden blijven met de beginjaren van FVD. In onze gelederen zal hij altijd een warm thuis vinden.”

De Forum-leider baalt ook van de manier waarop hij erachter kwam dat Hiddema van de lijst gaat, namelijk via een “nachtelijk appje en een vrijwel direct daaropvolgend bericht in de media”. Via de NOS lekte een brief van Hiddema aan Baudet uit, waarin hij hard uithaalt naar “jouw nu beoogde campagne vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid”. Ook FVD-Kamerlid Wybren van Haga “die beweert dat Rutte mbv dit virus het land in een dwangstaat wil veranderen” krijgt ervan langs, net als de overige top 50 kandidaten op de lijst van FVD voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart.

Hiddema stapte eind november uit het niets uit de Tweede Kamer. De voormalige vertrouweling van Baudet trok zich terug toen er in FVD een hoogoplopende ruzie was uitgebroken over de reactie van Baudet op antisemitisme bij de jongerentak van de partij. Sindsdien zijn tal van FVD-politici uit de partij gestapt.