Nog geen steun in coalitie voor wet over keuzes op intensive care

De spoedwet waarmee het kabinet wil verbieden om jonge mensen op basis van niet-medische gronden voorrang te geven op een intensivecarebed, kan nog niet op steun rekenen in de coalitie. D66 is tegen zo’n verbod, en ook de grootste partij VVD twijfelt hardop in een debat over het coronabeleid aan het wetsvoorstel van haar eigen minister Tamara van Ark. De ChristenUnie vraagt zich af of een nieuwe wet wel nodig is.

Artsenorganisaties hebben een draaiboek opgesteld voor het slechtst denkbare scenario, waarin de toestroom van coronapatiĆ«nten zo hoog is dat het aantal bedden op de ic’s niet toereikend is. Er moet dan mogelijk geselecteerd worden op niet-medische gronden. PatiĆ«nten die korter op de ic zullen liggen, krijgen volgens het draaiboek voorrang. Ook onmisbare zorgmedewerkers komen eerder in aanmerking voor een plek. Daarna wordt volgens het draaiboek gekeken naar leeftijdsgroepen, waarbij jongeren voor ouderen gaan. Maar het kabinet wil daar niet aan. Elk leven is immers gelijkwaardig, stelt Van Ark.

De Tweede Kamer sprak zich ook al uit tegen selectie puur op grond van leeftijd. Maar volgens fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt de VVD “er ook heel wat voor te zeggen om de mensen die straks aan het bed staan te volgen in hun keuze en de norm waar ze op voorhand naar neigen”. Hij weet nog niet zeker of zijn partij de wet sowieso wegstemt, maar zegt alvast “dat het niet zeker is dat wij dit zullen steunen”. Leeftijd is “in verreweg de meeste gevallen geen bepalende factor”, zegt Dijkhoff hierover.

Omdat het alleen om uitzonderlijke gevallen gaat, vraagt ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zich af: “is wetgeving echt nodig?” Hij benadrukt dat het draaiboek tot stand is gekomen “na uitvoerige consultatie in de sector zelf”.

Volgens D66 is het duidelijk dat “een aanpassing van de wet niet nodig is”, zegt fractieleider Rob Jetten. Hij wil sowieso niet aan zo’n verbod en wil luisteren naar de “zorgvuldige norm” die artsen en ethici hebben opgesteld. “Het is een politieke keuze om het vertrouwen te geven aan mensen die er het meest van weten en die er elke dag mee te maken hebben. Dat is de keuze van D66.”