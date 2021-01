“Het breekt mijn hart”, zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra over de bestorming van het parlementsgebouw in Washington door aanhangers van Trump.

Via Twitter laat hij weten: “18 jaar lang was het Capitool van de Verenigde Staten mijn werkplek. Het breekt mijn hart om te zien wat daar vandaag is gebeurd. Mijn gedachten en gebeden zijn bij mijn voormalige collega’s op de heuvel … en bij Amerika.”