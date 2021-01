Bijna 60.000 mensen hebben afspraak voor coronaprikken

In de afgelopen twee dagen hebben 59.608 mensen al een afspraak gemaakt om te worden ingeënt tegen het coronavirus. Ze hebben niet alleen de eerste afspraak ingepland, maar ook al de herhaalprik die over een paar weken nodig is, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op woensdag worden de eerste Nederlanders gevaccineerd. De eerste die een prik kreeg, was verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri. Dat gebeurde in Veghel. Ook verpleegkundigen en artsen op de intensive cares, spoedeisende hulp en corona-afdelingen ontvangen woensdag het vaccin, evenals ambulancemedewerkers.

Vanaf vrijdag worden ook in Houten en Rotterdam verpleeghuismedewerkers gevaccineerd. Op maandag volgen Amsterdam, Den Haag en Assen, en eind volgende week beginnen ook in de rest van het land de vaccinaties. Volgens het RIVM kunnen vanaf 18 januari ongeveer 66.000 zorgmedewerkers per week worden ingeënt.