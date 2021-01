Koning zal zich laten inenten tegen coronavirus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen zich, wanneer ze aan de beurt zijn, zeker laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bevestigd aan het ANP. Over het inenten zelf zullen geen mededelingen worden gedaan.

Het koningspaar heeft woensdagochtend verheugd gereageerd op de eerste vaccinaties in Nederland. “De start van de vaccinaties is een keerpunt dat hoop geeft op een uitweg uit deze crisis. Veel dank aan iedereen die hieraan meewerkt! Nu is het van belang om samen vol te houden”, lieten Willem-Alexander en Máxima weten in een bericht dat werd gedeeld op sociale media.

De coronacrisis stond woensdag ook centraal bij een digitaal werkbezoek dat de koning bracht aan het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Dat had hij in maart 2020 ook al bezocht, maar toen nog fysiek. Met dezelfde mensen als toen sprak Willem-Alexander onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen de eerste en de tweede golf en de voorbereidingen voor het vaccineren.