Rutte aan Trump: erken verkiezingszege Biden vandaag nog

Minister-president Mark Rutte roept de Amerikaanse president Donald Trump op de overwinning van zijn tegenstrever Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in november deze woensdag nog te erkennen.

De premier doet dat in een tweet naar aanleiding van de bestorming van het parlementsgebouw in Washington door Trumps aanhangers. Rutte spreekt van “afgrijselijke beelden” uit de Amerikaanse hoofdstad.

Het is de eerste keer dat Rutte zich zo duidelijk uitspreekt over het getouwtrek rond de Amerikaanse verkiezingsuitslag. Hij sprak al wel eens zijn verbazing uit over Trumps onbewezen beschuldigingen van fraude. Maar hij onthield zich tot dusver altijd van commentaar op wat hij als een interne aangelegenheid beschouwt.