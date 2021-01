“Hek om Friesland moet de wolf buiten de provincie houden”

Een groep Friese veehouders wil een hek rond de provincie Friesland plaatsen om wolven buiten de deur te houden. De boeren, verenigd in de stichting Wolvenhek Fryslân, zijn bang dat koeien en schapen binnen tien jaar uit de wei zullen verdwijnen door “de snelle en ongelimiteerde uitbreiding van de wolf”. De veehouders denken dat er over vijf jaar 50 tot 150 wolven in Nederland zijn.

“We zijn geen gekken met een gek plan, maar veehouders die zich serieus zorgen maken over de veiligheid van hun dieren. In Duitsland is het aantal wolvenroedels in de laatste tien jaar zo snel gegroeid dat vee in de wei daar compleet kansloos is. We moeten in Nederland niet dezelfde kant op gaan”, zegt schapenhouder Jehan Bouma, voorzitter van de stichting. Bouma rekent op weerstand tegen het Friese wolvenhek, maar denkt dat er toch een hek staat voordat een wolf zich vestigt in de noordelijke provincie. Provinciale Staten van Friesland besloten vorig jaar namelijk al dat een wolf niet welkom is in de provincie.

Het wolvenhek van 1.70 meter hoog zou zich moeten uitstrekken van het IJsselmeer tot aan het Lauwersmeer. Natuurgebieden op de provinciegrens blijven buiten het hek. De boeren denken dat ze wegen die het hek kruisen “wolfproof” kunnen maken. Maar wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging noemt het plan “ecologisch, juridisch, financieel en praktisch niet haalbaar.” “Een slimme wolf vindt zo een doorgang. En anders zwemt hij wel via de Friese vaarten, als hij dat wil.”

Wolvenhek Fryslân start donderdag met een inzamelingsactie voor de bouw van het hek. De stichting hoopt ook op steun via de website, om zo de provinciale politiek onder druk te kunnen zetten. Collegepartij Fryske Nasjonale Partij FNP riep Wolvenhek Frylân donderdag op tot “realiteitszin.” De partij wil niet dat de provincie meewerkt aan de plannen. “We maken van onze mooie en natuurlijke provincie op deze manier een dierentuin.”