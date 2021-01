Ruim half miljoen mensen zien eerste Nederlandse vaccinatie

Ruim een half miljoen mensen hebben woensdagochtend op televisie gezien dat de eerste persoon in ons land is ingeënt met het coronavaccin. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri was de eerste Nederlander die het vaccin van Pfizer en BioNTech kreeg toegediend.

Ruim 509.000 kijkers zagen het moment via het NOS Journaal op NPO 1. Via Hart van Nederland maakten 36.000 Nederlanders de eerste prik mee. Zo’n 11.000 mensen keken via NPO 2, waar de gebeurtenis met gebarentolk te zien was.

Coronaminister Hugo de Jonge was erbij toen de eerste prik werd gezet in Veghel. Er was gekozen voor een Brabantse locatie omdat de regio vooral in de eerste maanden van de coronacrisis zwaar werd geraakt.

Maandag werd bekend dat de coronavaccinatie woensdag zou beginnen, twee dagen eerder dan het plan was. Als eersten aan de beurt zijn zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, bijvoorbeeld voor gehandicapten. Ook medewerkers uit de directe Covid-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten horen bij de eerste groepen die de komende dagen een prik krijgen. De eerste prik moet later worden gevolgd door een tweede om de maximale bescherming te bereiken.