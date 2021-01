Michelle Obama: er moeten consequenties komen na bestorming

Michelle Obama heeft met felle bewoordingen uitgehaald naar president Donald Trump, die zij ervan beticht de meute die het Capitool bestormde te hebben opgeruid. De voormalig First Lady van de Verenigde Staten stelt dat er “snelle en serieuze consequenties” moeten komen voor “het falend leiderschap” dat in haar ogen tot de bestorming van het parlementsgebouw heeft geleid.

Mogelijk doelt ze daarmee op eerdere uitspraken van de Democratische congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi, die willen dat vicepresident Mike Pence en de rest van het kabinet Trump uit zijn functie ontheffen.

Obama, die door sommigen als potentiĆ«le toekomstige presidentskandidaat wordt gezien, stelt dat er een groot verschil is in hoe de autoriteiten woensdag optraden en bij Black Lives Matter-protesten afgelopen zomer. Volgens Obama werden vreedzame demonstranten toen met bruut geweld aangepakt, en werden leden van de meute die het Capitool bestormden “niet in handboeien naar buiten gebracht, maar waren zij vrij om hun dagen voort te zetten”.

Volgens de echtgenote van oud-president Barack Obama moeten sociale mediaplatformen meer doen om opruiend gedrag van leiders als Trump uit te bannen. “Ze moeten verder gaan door deze man permanent van hun platformen te verbannen en beleid te implementeren dat voorkomt dat hun technologie gebruikt wordt door nationale leiders om een opstand aan te wakkeren.”