Rutte: ondanks vaccinaties toch coronamaatregelen blijven volgen

Premier Mark Rutte waarschuwt dat het van “het grootste belang is” dat iedereen zich de komende tijd aan de coronamaatregelen blijft houden, ondanks dat er nu wordt gevaccineerd tegen het virus. Ook mensen die al ingeënt zijn moeten dat volgens hem doen. “Dat deze week is begonnen met vaccineren, is een heuglijk moment. Want elke Nederlander die beschermd is tegen het virus, is een stap vooruit.”

Maar het vaccineren betekent volgens de premier niet dat “we van de één op andere dag verlost zijn van het virus. Het is voor mensen individueel van groot belang dat ze het vaccin hebben gekregen, maar voor het land als geheel geldt dat het echt een tijd duurt voordat we het collectief met elkaar gaan merken”, aldus Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.

De premier verwees naar anderen landen zoals Duitsland en Engeland waar al flink gevaccineerd wordt en het aantal besmettingen nog naar recordcijfers stijgt. In Nederland zijn er nu geen records maar de besmettingscijfers zijn nog veel te hoog. “Het blijft te druk in ziekenhuizen en op de ic-afdelingen. De zorgsector wil weer gewone operaties kunnen uitvoeren bij mensen met andere kwalen zoals kanker. Ook daarom moet de druk van corona op de zorg worden verlaagd”, zei Rutte.