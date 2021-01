Voor eind januari oordeel EMA over coronavaccin AstraZeneca

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca vraagt waarschijnlijk volgende week om groen licht voor zijn coronavaccin in de Europese Unie. Mogelijk voor eind januari heeft de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), een oordeel klaar. Dat zei de algemeen directeur van de organisatie, de Ierse Emer Cooke. Het EMA kan meer over de termijnen zeggen wanneer de aanvraag is ingediend.

Het EMA heeft twee vaccins al beoordeeld, van Pfizer/BioNTech en van Moderna. Die kregen een positief oordeel, waarna de Europese Commissie ze toeliet. Het middel van Pfizer en BioNTech is in alle EU-lidstaten toegediend, als laatste in Nederland. Het middel van Moderna wordt volgende week geleverd, al is het nog op beperkte schaal.

De Europese toezichthouder kijkt al sinds oktober mee met het onderzoek van AstraZeneca. Dat wordt een rolling review genoemd. Zo hebben de controleurs alle gegevens over de werking van het middel al gezien en bestudeerd wanneer de aanvraag voor toelating binnenkomt. Dan kunnen ze sneller een besluit nemen.

Het middel van AstraZeneca is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Oxford.

Het EMA kijkt ook mee met het vaccin van het Leidse bedrijf Janssen. Over een aanvraag voor dat middel zei Cooke niets.