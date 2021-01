Maarten van de Weijden haalt met thuistriatlon 89.000 euro op

Maarten van der Weijden heeft zaterdag ruim 89.000 euro opgehaald met een triatlon in eigen huis. De opbrengst van de actie gaat naar een onderzoeksproject dat is gericht op betere zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker.

Van der Weijden begon om 8.00 uur met 3,8 kilometer zwemmen. Vervolgens ging hij op een hometrainer 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen op een loopband. “Wel pittig”, zei Van der Weijden na afloop van zijn eerste triatlon. “Het ging er vandaag om wat wél kon. Het was geen groot massaal evenement, maar een livestream. Ik redde het niet onder de negen uur, waar ik eigenlijk van droomde. Het ging net even wat langzamer en dat is oké.”

Naast Maarten van der Weijden deden nog 161 individuele sporters thuis mee aan de actie. “Ik gaf alles vandaag, samen met met 161 sporters die in hun eigen omgeving geld ingezameld hebben”, zei de olympisch kampioen. “Ik ben super trots op alle mensen en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Dank jullie wel allemaal.”

“Ieder jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. 40.000 daarvan hebben niet het geluk daarvan te herstellen. Voor hen is palliatieve zorg heel belangrijk. Daarvoor hebben we het geld ingezameld.” Na de finish stond de teller van de actie op 86.694 euro. Van der Weijden noemde dat “waanzinnig”, maar het aantal donaties blijft binnenstromen.