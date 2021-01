Wilders’ PVV wil ministerie van Remigratie en De-islamisering

De PVV van Geert Wilders wil een ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering, zo schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma. De partij pleit in dat programma opnieuw voor een asielstop en het opsluiten en uitzetten van illegalen. Ook wil de oppositiepartij een bonus voor zorgmedewerkers die voltijds gaan werken en moet op scholen dagelijks de Nederlandse vlag worden gehesen.

Het verkiezingsprogramma richt zich vooral op maatregelen “om onze cultuur, onze manier van leven en onze kernwaarden veilig te stellen”. Nederland moet weer over zijn eigen grenzen gaan, die goed bewaakt moeten worden. De PVV heeft in haar programma weinig goede woorden over voor mensen met een migratieachtergrond. Vooral Marokkanen moeten het ontgelden. “Allochtone straatterroristen, vaak Marokkanen, terroriseren Nederlanders overal.”

De partij haalt hard uit naar de islam en de “politiek-correcte afbraak van onze eigen identiteit”. Als het aan de PVV ligt, hijsen scholen niet alleen dagelijks de Nederlandse vlag, maar besteden ze ook ruime aandacht aan “verworven westerse vrijheden” in de les. “We leggen grondwettelijk vast dat onze Joods-christelijke en humanistische wortels de dominante en leidende cultuur vormen in Nederland”, voegt de partij toe.

Daarnaast wordt de portemonnee getrokken voor de zorg. Medewerkers krijgen structureel meer loon, en ook meer geld als ze meer gaan werken. Het moet bovendien lonen om vanuit bijvoorbeeld een administratieve functie weer aan het ziekenhuisbed te gaan werken. Ook komt er een “minister voor ouderenhuisvesting die de enorme bouwopgave waarmaakt”, als het aan de PVV ligt.

De partij wil ook fors geld steken in zaken die mensen in de portemonnee raken. De btw op boodschappen moet omlaag, net als de huurprijzen en de energierekening. Het minimumloon moet tegelijkertijd omhoog, en de AOW-leeftijd wil de PVV terug naar 65 jaar. De Telegraaf vroeg Wilders in een interview over het programma hoe hij deze dure plannen wil betalen. “We stoppen met onzinnige buitenlanduitgaven, daar maken we binnenlanduitgaven van”, aldus de PVV-leider.