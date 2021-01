Beelden tonen florerende wolvenfamilie op de Veluwe

Het gaat goed met de wolvenfamilie op de Veluwe. Zondagochtend trok de hele familie van acht wolven langs één van de camera’s van de Zoogdiervereniging. Daarop was te zien dat van de negen welpen die in 2019 en 2020 geboren zijn, er nog zeven in leven zijn, meldt de vereniging maandag.

Het is de eerste keer dat de hele groep tegelijk gefilmd is. De individuele wolven lijken volgens de vereniging enorm op elkaar en zijn moeilijk te onderscheiden. Waarschijnlijk loopt moederwolf voorop, gevolgd door vader en de vier jongen van dit jaar. Even later komen nog twee wolven langs die in het voorjaar van 2019 geboren zijn.

Het wolvenpaar kreeg in 2019 vijf welpen. Een daarvan is in 2019 doodgereden en een ander heeft zich met partner gevestigd op de Zuidelijke Veluwe. Van het vijfde jong uit 2019 is niet bekend waar deze is. In 2020 werden vier welpen geboren op de Veluwe. De vier zijn dus nog allemaal in leven en bij de familie.

De beelden waren een verrassing voor de vrijwilligers die in het gebied de wolven in de gaten houden. ‘‘Dat vrijwilligers veel wolvendrollen tegenkomen is hartstikke mooi”, aldus Mirte Kruit, regiocoördinator van het Wolvenmeldpunt, “dit laat duidelijk zien wat ze vooral eten: edelhert, ree, damhert en jonge wilde zwijnen.’