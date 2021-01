Derde verdachte bij schietpartij Amsterdamse Rivierenbuurt vast

In het onderzoek naar de schietpartij in de Amsterdamse Rivierenbuurt is een derde verdacht opgepakt. Dit maakte de officier van justitie maandag bekend tijdens een inleidende zitting van de andere twee verdachten. De derde verdachte Amier S. (20) is aangehouden op 21 december. Hij zit in voorlopige hechtenis en beroept zich op zijn zwijgrecht.

In de Vechtstraat werd afgelopen zomer op twee verschillende momenten geschoten waarbij rappers het doelwit waren. Het eerste schietincident was op dinsdagmiddag 25 augustus rond 16.00 uur. Daarbij raakte rapper Bigidagoe gewond. De tweede schietpartij was in de daaropvolgende nacht om 04.00 uur, waarbij met een kalasjnikov meerdere schoten zijn afgevuurd op een woning. Daarbij raakte een van de bewoners van het huis gewond.

De eerste twee verdachten, die in dezelfde week nog zijn opgepakt in Leeuwarden en Amsterdam-West, zouden betrokken zijn bij het tweede schietincident in de Vechtstraat, waarbij meerdere kogelinslagen zijn gevonden bij de woning. Ook de aangehouden derde man wordt verdacht van de nachtelijke schietpartij.

De eerste twee verdachten, Denver B. (20) en Damian L. (21), waren maandag niet bij de voorbereidende zitting aanwezig. Ze worden op 12 februari gehoord in elkaars zaak. De volgende voorbereidende zitting is op 24 maart. Op die zitting wordt ook de derde verdachte Amier S. verwacht. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak begint, is nog niet bekend.

In de nacht van 26 op 27 augustus was er een schietincident in de wijk Holendrecht, in een huis waar naar verluidt de moeder van Bigidagoe woonde. Of er een verband tussen de drie schietpartijen bestaat, werd maandag in de rechtbank niet duidelijk.