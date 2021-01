Nederland doneert extra geld voor coronavaccins voor arme landen

Nederland stelt nog eens 25 miljoen euro beschikbaar om arme landen van coronavaccins te voorzien. Dat laat minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maandag weten.

Het geld is bestemd voor een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), om 1,3 miljard doses coronavaccin te kopen en verspreiden voor 92 landen die dat zelf niet kunnen betalen. Nederland droeg eerder al 60 miljoen euro bij aan het initiatief. Dat geld ging ook naar de ontwikkeling en levering van tests aan arme landen.

Volgens Kaag is het niet alleen uit solidariteit dat Nederland als rijk land bijdraagt aan het plan. “Volgens de WHO is het belangrijk om de pandemie te bestrijden door zoveel mogelijk mensen in zoveel mogelijk landen te vaccineren. Een rechtvaardige verdeling van vaccins in de wereld is daarom ook in het belang van Nederland.”