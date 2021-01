De overleden persoon die zondag aan het eind van de middag in het water bij het Wendelgoor in Almelo is aangetroffen, is een meisje van 14 jaar uit die plaats, meldt de politie.

Zondagavond werden twee personen uit Wierden en Almelo aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij haar overlijden.

Een rechercheteam voert maandag een buurtonderzoek uit. Ook worden met een drone foto’s gemaakt van de vindplaats van het lichaam.