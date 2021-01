Nederland blijft tot zeker 9 februari in lockdown

Nederland blijft tot 9 februari in de harde lockdown, drie weken langer dan eerder was gepland. Het kabinet ziet zich genoodzaakt tot de verlenging vanwege de ernstige zorgen over de nieuwe, Britse coronavariant, zeggen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. “Het is een grote tegenvaller en voor veel mensen een lastige boodschap”, zegt Rutte.

Deze mutatie is besmettelijker dan de huidige coronavirus, maar voor zover bekend niet schadelijker. Het kabinet wil alles op alles zetten om te voorkomen dat deze variant net zo om zich heen gaat grijpen als in Engeland. Het gaat om “een ernstige nieuwe situatie’ zegt Rutte.

Hij beseft dat het veel vraagt van ondernemers, gezinnen en jongeren. “We zien het gebeuren en we voelen het zelf ook: onmacht, frustratie en moedeloosheid. Toch moeten we doorzetten”. Volgens de premier is er met de komst van vaccins “hoe dan ook licht aan het einde van de tunnel, maar dat duurt nog een paar maanden en tot die tijd wordt er veel van ons gevraagd.”

Kinderopvangcentra en basisscholen gaan, als het meezit, op 25 januari wel weer open. Het kabinet wacht nog wel een onderzoek van het Outbreak Management Team (OMT) hierover af voordat een definitief besluit valt.

Voor middelbare scholen gelden de regels van de lockdown, dus die blijven dicht tot zeker 9 februari. Een uitzondering geldt voor leerlingen in hun eindexamenjaar, kwetsbare leerlingen en leerlingen in het praktijkonderwijs. Wel moeten middelbare scholieren weer anderhalve meter afstand van elkaar houden. In de eerste coronagolf was dat ook al het geval, maar die maatregel werd in de zomer losgelaten.

Verder denkt het kabinet serieus na over een avondklok, zegt Rutte. Ook daarover is aan het OMT advies gevraagd. Rutte wil eerst weten wat de effecten kunnen zijn van zo’n maatregel en wat een mogelijk alternatief is.

Enkele voorgenomen experimenten met de toelating van een beperkt aantal bezoekers bij een evenement, een voetbalwedstrijd en een theatervoorstelling worden uitgesteld. Deze proeven zouden in januari plaatsvinden, maar de nieuwe coronamutatie maakt het te riskant, zegt De Jonge. Het kabinet zal volgende week besluiten wanneer ze wel door kunnen gaan.