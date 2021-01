TU Eindhoven wil de wijken in om mensen thuis te prikken

Experts op het gebied van logistiek van de Technische Universiteit Eindhoven en de onderzoeksstichting European Supply Chain forum willen met vaccinatieteams de wijken in, om daar mensen zoveel mogelijk thuis in te enten tegen corona. Dat zou, als alle vaccins er voor alle doelgroepen zijn, een prima aanvulling kunnen zijn op wat de GGD’en en de huisartsen doen, denken ze. Het prikken van de bevolking zou niet alleen sneller gaan, maar ook veiliger, zo is de overweging.

“Het is te risicovol om grote groepen mensen naar centrale locaties te laten komen, zeker als je bedenkt dat veel mensen daarvoor afhankelijk zijn van het openbaar vervoer”, zegt medebedenker en universitair hoofddocent Willem van Jaarsveld van de groep Operations, Planning, and Control (OPAC) . “En de meeste mensen zijn nu toch thuis, dus dat zou je behoorlijk efficiënt kunnen organiseren.” Hij denkt ook dat het gemak om zo een injectie te verwerven, mensen over de streep kan trekken.

Met honderd van die teams en hun mobiele posten, waarvoor bijvoorbeeld bussen kunnen worden omgebouwd en uitgerust, zouden er ongeveer een half miljoen mensen per week kunnen worden gevaccineerd, tijdens de piek die te verwachten is als iedereen straks een vaccinatie kan krijgen.

Dat is volgens de berekeningen van de Eindhovense experts dan bij twee 6-uursdiensten per dag per rondreizend prikstation. Het idee is om vooral mensen uit lokale organisaties, die over de juiste kwalificaties beschikken, te vragen om te vaccineren. Die vinden, dat wordt nog wel een uitdaging. Het succes per post hangt verder af van hoe de wijken in elkaar steken: zijn er veel flats en rijtjeshuizen, dan gaat het sneller dan in een villawijk met grote tuinen en parken.

Het op de hoogte houden van belangstellenden voor een prik moet volgens de bedenkers niet zo moeilijk zijn. De onderzoekers keken naar de systemen voor de pakketbezorging: “Je wordt zelfs via mail op de hoogte gehouden wanneer je bestelling aan huis wordt bezorgd. Volgens onze berekeningen zou je de vaccins op een vergelijkbare manier met mobiele prikteams kunnen verspreiden.”

Ook het vaccin van Pfizer/BioNTech, dat bij -70 graden moet worden opgeslagen, zou voor deze aanpak geschikt zijn, denken ze in Eindhoven. Omdat het vaccin tot vijf dagen bij koelkasttemperatuur bewaard kan worden, zou de distributie volgens de bedenkers via gewoon koeltransport kunnen plaatsvinden.

De ideeën zijn nog niet voorgelegd aan de GGD of het ministerie van Volksgezondheid.