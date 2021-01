‘Voor dagattracties cruciaal om in ieder geval maart te openen’

Voor dagattractiebedrijven is het cruciaal dat er in ieder geval in maart geopend kan worden, zegt directeur Kees Klesman van de Club van Elf. Hoe langer de lockdown duurt, hoe pijnlijker het wordt voor attractieparken en andere dagattracties. “We willen perspectief voor de komende maanden.”

Openen in maart is dan ook cruciaal, omdat in de lente en zomer de meeste omzet wordt gemaakt. Dit jaar is die periode extra belangrijk, om het omzetverlies van de winter nog enigszins te compenseren. “En ze k├║nnen ook veilig open, met voldoende afstand en hygi├źnemaatregelen”, stelt Klesman. “Op die manier openen is voor de bedrijven alsnog niet optimaal, maar ze kunnen echt niet dichtblijven tot iedereen gevaccineerd is.”

Bij de Club van Elf zijn meerdere grote dagattractiebedrijven, waaronder de Efteling, het Nederlands Openluchtmuseum en meerdere dierentuinen aangesloten. “Het zijn allemaal gezonde bedrijven”, aldus Klesman. “Maar hoe langer deze sluiting duurt, hoe meer effect dat zal hebben op de komende jaren.” De bedrijven voorspellen volgens hem de komende twee, drie jaar minder te kunnen investeren in vernieuwing en personeel.

Het kabinet kondigde dinsdagavond aan dat de huidige lockdown met minstens drie weken wordt verlengd, tot en met 9 februari. Dat betekent dat leden van de Club van Elf bijna de hele winter gesloten moeten blijven. Sommige attractieparken sluiten ’s winters sowieso de deuren, maar anderen doen juist ook in de donkere maanden goede zaken met een speciale wintereditie van hun park. De Efteling maakte eerder al bekend de Winter Efteling voor de rest van de winter gesloten te houden.