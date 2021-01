Beëdiging Dordtse rechter niet in orde: zes zaken moeten over

De rechtbank in Dordrecht moet zes zaken overnieuw doen, omdat bij een recente strafzitting een van de rechters nog niet beëdigd was. Hierdoor zijn de beslissingen die op deze zitting zijn genomen niet geldig, meldt de rechtbank.

Het gaat om zaken die vorige week 7 januari zijn behandeld. Kort daarna is gebleken dat de beëdiging van de jongste rechter niet in orde was, waardoor er vorige week donderdag formeel maar twee beëdigde rechters zaten in plaats van de vereiste drie.

Een van de zaken betrof een voorbereidende zitting over de fatale schietpartij in Ridderkerk, waar werd besloten het voorarrest van de 26-jarige verdachte uit Breda te verlengen. Die zitting wordt op 26 januari opnieuw behandeld, kondigt een woordvoerder van de rechtbank aan. Ook de overige vijf zaken worden nog deze maand overgedaan.

“Het is heel vervelend. Dit kost de rechtbank extra tijd, maar het is vooral vervelend voor alle betrokkenen”, aldus de woordvoerder. De rechtbank betreurt de gang van zaken.