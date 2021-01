Ziekenhuisopnames met huidige trend begin maart onder alarmniveau

Als het aantal Covid-19-gevallen in het huidige tempo blijft afnemen, daalt het aantal ziekenhuisopnames pas begin maart tot onder de zogeheten signaalwaarde. Het Outbreak Management Team (OMT) komt tot die conclusie door lijnen op de grafieken door te trekken, maar waarschuwt dat geen rekening is gehouden met seizoenseffecten. Door het winterweer kan het nog iets langer gaan duren.

De signaalwaardes zijn door de overheid bepaalde niveaus. Als bijvoorbeeld het aantal vastgestelde besmettingen of ziekenhuisopnames daar bovenuit komt, gaan de alarmbellen rinkelen en zijn mogelijk maatregelen nodig. Omgekeerd kan een lager getal reden zijn voor versoepelingen. Dat is allemaal niet in beton gegoten: het kabinet neemt politieke beslissingen en kan er altijd voor kiezen maatregelen eerder of later aan te passen.

Als de afname van het aantal ziekenhuisopnames doorzet, komt dat begin maart onder de signaalwaarde van 40 per dag. Voor de intensivecareafdelingen komt de signaalwaarde met de huidige trend eind februari uit op de signaalwaarde van 10 opnames per dag.

Het OMT, een panel van deskundigen dat het kabinet adviseert over de aanpak van het virus, gaat in de berekeningen uit van de huidige maatregelen. Toch heeft het team niet geadviseerd de lockdown tot maart te verlengen. Over twee weken wil het OMT bekijken of er ruimte is voor “enige versoepeling”. Tegelijkertijd tekenen de experts aan dat het aantal besmettingen nog altijd hoog is. Ook is er grote onzekerheid over de mogelijke gevolgen van de Britse variant, die volgens Britse wetenschappers een stuk besmettelijker is. Tot nog toe zijn in Nederland bijna 100 gevallen aangetoond.