Coronavirus zorgt voor flinke groei van verkoop scooters

De verkopers van scooters hebben een goed jaar achter de rug en in 2020 een recordaantal van bijna 85.000 exemplaren verkocht. Dat is een groei van 45 procent ten opzichte van een jaar eerder, melden brancheorganisaties Bovag en de RAI Vereniging.

Door de beperkingen in het openbaar vervoer als gevolg van het coronavirus kozen mensen voor de fiets, motor en scooter als alternatief. Van alle nieuwe scooters afgelopen jaar betrof bijna driekwart een snorfiets die een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur heeft, terwijl dat in 2019 minder dan twee derde was.

Ruim een op de vijf verkochte snorscooters is elektrisch aangedreven. In 2019 was dat nog 15 procent. Onder de snellere bromscooters is 18 procent van de nieuwe verkopen elektrisch aangedreven, een groei van 4 procent.

De verkoop van het aantal brom- en snorscooters bereikte het hoogste niveau sinds 2009. Van alle verkochte exemplaren was driekwart er een met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Ze vallen daarmee onder de categorie snorfiets. De overige verkochte scooters zijn officieel een bromfiets en hebben een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur.