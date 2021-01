Rotterdam overweegt excuses voor slavernijverleden

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam overweegt zijn excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Hoe die excuses gemaakt moeten worden en of dat samen met Amsterdam of met het Rijk moet gebeuren zijn enkele van de vragen waarover het college de komende tijd in gesprek wil.

“Het college realiseert zich dat de samenleving behoefte heeft aan snelle antwoorden. Maar ├íls excuses gemaakt worden, dan moet dit ten volle gerealiseerd worden en moeten de woorden gewicht en bewuste consequenties hebben”, staat in een brief aan de gemeenteraad. Het stadsbestuur wil zich de komende tijd bezinnen op de eventuele betekenis, voorwaarden en gevolgen.

Zo vraagt het college zich af of de excuses dan gelden “namens het college, het stadsbestuur inclusief de raad, voor de gemeente of voor alle Rotterdammers?” Het wil zich daarbij laten adviseren door wetenschappers en rechtsgeleerden.

Het stadsbestuur zegt ook te spreken met Amsterdam en het Rijk over excuses op nationaal niveau. “Daarbij roepen we ook op om een nationaal onderzoek naar het Nederlandse slavernijverleden te starten en te komen tot een nationaal slavernijmuseum.” Tot nog toe heeft het kabinet alleen “diepe spijt en berouw” getoond.

De vraag of Rotterdam zijn excuses moet aanbieden, volgt op een aantal onderzoeken naar het slavernijverleden van de stad. Zo concludeerde het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) dat Rotterdam “tot over de oren in de slavernij zat”. In de stad verwijzen bijvoorbeeld 181 straatnamen naar die tijd.

Een van de maatregelen die het college verder neemt is het plaatsen van een duidelijk zichtbare toelichting bij koloniale straatnamen en beelden in de stad. Ook willen de burgemeester en wethouders dat het koloniale verleden een prominente plaats krijgt in het onderwijs over de Rotterdamse geschiedenis.