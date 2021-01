Uitbraken bij 25 Drentse verzorghuizen en woonzorgcentra

Bij 25 Drentse verzorghuizen en woonzorgcentra zijn uitbraken van het coronavirus. De nood is inmiddels zo hoog dat vanaf donderdag Defensie helpt bij woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen, maakte veiligheidsregio Drenthe bekend.

“De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt. We zien in veel verpleeg- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als personeel nog steeds snel oplopen”, zegt Hans Kox van de GGD in de provincie.

Hij wijst erop dat het aantal besmettingen in Drenthe sinds de uitbraak van het coronavirus nog niet zo hoog is geweest. De meeste besmettingen in de provincie vinden momenteel plaats in de thuissituatie en opvallend vaak tijdens bezoek bij familie of vrienden. Verder komen momenteel in de leeftijdsgroep 50-59 jaar de meeste besmettingen voor.

Door ziekte van personeel wordt inmiddels ook een beroep gedaan op vrijwilligers van het Rode Kruis. Ook wordt (ex)zorgmedewerkers dringend gevraagd om te helpen.