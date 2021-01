Bonaire weer open voor vluchten uit VS en Canada

Bonaire is vanaf zaterdag weer open voor vluchten vanuit Canada en de Verenigde Staten. Binnenkomende reizigers moeten wel een negatieve PCR-test kunnen overhandigen. Dat heeft gezaghebber Edison Reina vrijdagmiddag (lokale tijd) gezegd. Het is een gevolg van het opheffen van het vliegverbod voor de BES-eilanden.

Volgens Reina duurt het waarschijnlijk even voordat de vluchten weer op gang komen, maar hij is blij met de mogelijke komst van toeristen.

Een week geleden voerde Bonaire strengere coronamaatregelen in om stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan. In de eerste week van januari steeg het aantal besmettingen op het eiland opeens snel van dertien tot honderd. Reden voor het eiland, met 20.000 inwoners, om strengere regels in te stellen voor onder meer privébezoeken en horeca. In de afgelopen week was geen sprake meer van een grote stijging. Vrijdag stond het totaalaantal besmettingen op 113.

Er liggen op Bonaire vier mensen die zijn besmet met het Covid-19-virus in het ziekenhuis, waarvan één op de intensive care. Sinds maart zijn drie besmette personen overleden.