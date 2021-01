S10 sleept Pop Stipendium 2021 binnen

Het Pop Stipendium gaat dit jaar naar zangeres en rapper S10. De winnares werd zaterdagmiddag bekendgemaakt tijdens de eerste digitale editie van Eurosonic Noorderslag. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds reikt het Pop Stipendium sinds 2018 jaarlijks uit aan een veelbelovende popartiest of band. De geldprijs kan de winnaar gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen. Jaarlijks worden drie artiesten genomineerd. Behalve S10 waren ook Yung Nnelg en Klangstof in de race. Eerder winnaars waren Jacco Gardner (2018), Thomas Azier (2019) en Judy Blank (2020).

S10 – de artiestennaam van Stien den Hollander – brak door met haar debuutalbum Snowsniper. De plaat kreeg vorig jaar een Edison in de categorie alternatief.

Het AVROTROS-programma Beste Zangers kreeg de Pop Media Prijs 2021. Beste Zangers kreeg de voorkeur boven de docureeks Famke Next van June te Spenke, over zangeres Famke Louise, en het boek XTC – een Biografie van journalisten Philippus Zandstra en Wietse Pottjewijd. Volgens de jury klonk er in het afgelopen seizoen van Beste Zangers “meer dan ooit grote liefde voor muziek door”. Aan de Pop Media Prijs is een bedrag van 3000 euro verbonden.

Een andere prijs die traditiegetrouw bij Eurosonic Noorderslag hoort, de Popprijs, wordt dit jaar niet uitgereikt. Dat besluit werd genomen omdat de muzieksector dit jaar zo hard werd geraakt door de coronacrisis, dat de organisatie het ongepast vond.