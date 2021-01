Thrillerauteur Jo Nesbø schrijft geschenk voor lezend Nederland

De Noorse thrillerauteur Jo Nesbø schrijft het ‘Zomerlezengeschenk’ voor dit jaar. Het boekje zal door de boekhandel cadeau worden gedaan aan wie in juni voor minstens 15 euro aan Nederlandstalige boeken besteedt.

Het nieuwe verhaal, De jaloezieman, wordt in het Nederlands vertaald door Annelies de Vroom. “Ik ben zeer vereerd dat De jaloezieman deze zomer in Nederland wordt gepubliceerd. Natuurlijk weten we nog niet hoeveel we deze zomer kunnen reizen, maar De jaloezieman zal je in ieder geval meenemen naar Griekenland”, zegt Nesbø. Daar verdwijnt een Duitse toerist spoorloos.

Werk van Nesbø wordt in meer dan vijftig landen uitgegeven. De Noor verkocht meer dan 45 miljoen boeken. Hij schreef onder meer de Harry Hole-serie en zijn meest recente boek, Het mes uit 2019, is door de Britse krant The Times geprezen als een van de beste thrillers van het afgelopen decennium.

Nesbø (60) is ook de leadzanger en gitarist in de Noorse band Di Derre.