VluchtelingenWerk woedend op kabinet in zaak-Moria

VluchtelingenWerk Nederland is woedend nadat het kabinet dinsdagmiddag bekend had gemaakt slechts twee minderjarige, alleenstaande vluchtelingen (amv’s) uit Griekenland te hebben gehaald. De belofte van coalitiepartijen om honderd slachtoffers, waaronder vijftig alleenstaande minderjarigen, van de brand in vluchtelingenkamp Moria hierheen te verhuizen is daarmee niet nagekomen. “De onwil druipt er vanaf”, aldus VluchtelingenWerk.

De organisatie zegt de houding van het kabinet sinds de uitbraak van de brand al ondermaats te vinden. “De ‘Moriadeal’ heeft op geen enkele manier iets betekend voor de noodsituatie daar. Honderd mensen is zo’n laag aantal. Het is verbijsterend dat nu blijkt dat er geen uitvoering is gegeven aan de gemaakte afspraken. Het is de schaamte voorbij.”

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol schreef de Tweede Kamer dat er “nauwelijks amv’s tot en met veertien jaar en tevens afkomstig uit kansrijke landen beschikbaar zijn voor herplaatsing”. Dat schiet bij VluchtelingenWerk in het verkeerde keelgat. “Het is de wereld op zijn kop dat kinderen zonder ouders in een humanitaire noodsituatie moeten voldoen aan een onrealistisch wensenlijstje van staatssecretaris Broekers-Knol.”

Volgens die eisen kwamen alleen kinderen jonger dan veertien jaar uit herkomstlanden waarvan gemiddeld meer dan 75 procent van de asielzoekers bescherming krijgt in Nederland in aanmerking voor overplaatsing. “We zagen al direct dat er geen invulling aan deze eisen gegeven kon worden. Het kabinet laat vluchtelingen en in het bijzonder kinderen zonder ouders keihard in de steek.”

De staatssecretaris liet weten dat er wel meer kwetsbare gezinnen naar Nederland worden gehaald. In totaal gaat het om 57 kinderen en 43 volwassenen.