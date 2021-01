De Jonge: coronacijfers reden voor aanvullende maatregelen

De coronacijfers geven reden tot aanvullende maatregelen, zei gezondheidsminister Hugo de Jonge woensdagochtend voorafgaand aan een kabinetsoverleg. Op de agenda staat onder meer de veelbesproken avondklok, waar in de Tweede Kamer nog veel vragen over zijn.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet een advies gegeven dat volgens de minister aanleiding is tot “grote zorgen”. Het kabinet geeft woensdagmiddag een persconferentie over de nieuwe maatregelen, waaronder een eventuele avondklok. Mocht de avondklok er komen, dan is deze waarschijnlijk van kracht zolang de lockdown duurt, tot en met 9 februari. Volgens ingewijden zet het kabinet in op een avondklok van 20.30 uur tot 04.30 uur.

De Tweede Kamer moet zich nog wel achter de invoering van een avondklok scharen. Coalitiepartij D66 is tot nu toe zeer terughoudend. Minister van Medische Zorg Tamara van Ark zei daar woensdagochtend over dat “het van belang is dat we er met zoveel mogelijk mensen achter staan. Maar ik denk dat we bij elke maatregel moeten constateren dat hij gewoon niet prettig zal zijn. Die tijd zijn we voorbij.”

Hoewel de besmettingscijfers voorzichtig dalen, lijkt het percentage dat door de besmettelijker ‘Britse mutatie’ van het virus wordt veroorzaakt juist te stijgen. Een op de tien besmette personen heeft waarschijnlijk deze mutatie onder de leden. Half februari is dit mogelijk gestegen tot de helft. Dat leidt dan tot meer ziekenhuisopnames en meer sterfgevallen, verwacht het RIVM.