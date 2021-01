Horeca blij dat avondklok niet geldt voor maaltijdbezorgers

De horecabranche is blij dat maaltijdbezorgers uitgezonderd worden van de door het kabinet beoogde avondklok. Dat laat voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. Hij hoopt daarbij dat de aanscherping van de maatregelen het mogelijk maakt dat de regels snel weer versoepeld kunnen worden.

Bij KHN hadden ze de afgelopen dagen al verwacht dat het kabinet de avondklok op deze manier wilde aanpakken. In andere Europese landen zijn ook uitzonderingen gemaakt voor het bezorgen van eten.

Afhalen van maaltijden bij restaurants wordt wel ingeperkt. Dat mag in het voorstel van het kabinet straks nog maar tot 20.15 uur. Maar deze beperking was in de ogen van Willemsen “onontkoombaar”.

Echt een hapje eten in een restaurant of café is inmiddels al maanden niet meer mogelijk, en dat kost ondernemers in de sector een hoop geld. KHN vindt het daarom het allerbelangrijkste dat er extra steunmaatregelen komen om bedrijven door de crisis te helpen. Willemsen verwacht daar vrijdag meer nieuws over. “Onze standpunten hierover zijn bekend.”

Keukenpersoneel van restaurants, en natuurlijk de maaltijdbezorgers zelf, hebben straks een speciale verklaring nodig om na 20.30 uur nog over straat te mogen. Om de eigen achterban hierover goed te informeren stuurt KHN komende dagen een speciale nieuwsbrief uit, waarin horecaondernemers kunnen lezen wat ze precies moeten regelen voor de avondklok.