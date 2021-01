Politie schiet persoon neer in Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft woensdagochtend op de Bisschopsmolen geschoten. Daarbij is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie.

Het schietincident was om 10.00 uur. De aanleiding voor het schietincident is nog onduidelijk. “Om een einde te maken aan een zeer dreigende situatie schoot de politie op een man”, zegt de politie over de aanleiding. De identiteit van de man is niet bekend.

De rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident, dat is standaard bij schietincidenten waarbij de politie betrokken is en mensen gewond raken.