Twintigste coronapatiënt overleden op Curaçao

Op Curaçao is dinsdag de twintigste coronapatiënt overleden sinds het begin van de pandemie vorig jaar. Tegelijkertijd blijft het aantal coronabesmettingen op het eiland fors dalen. Halverwege december was er sprake van een recordaantal van meer dan 1800 besmettingen. Op 19 januari waren er nog 131 actieve besmettingen. Er liggen zeven mensen in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. Bijna 4400 mensen zijn inmiddels hersteld van hun besmettingen.

Op het eiland geldt nog steeds een avondklok en moet er sociale afstand worden gehouden. Ook zijn mondkapjes verplicht in de openbare ruimte. Maar de autoriteiten zijn blij met de snel afnemende actieve besmettingen. Daaruit blijkt volgens de regering dat de bevolking van Curaçao zich tijdens de feestdagen goed aan de maatregelen heeft gehouden.

Dinsdag werd bekend gemaakt dat de coronaregels voor de restaurants weer iets minder strikt worden. Vanaf 20 januari mogen restaurants weer klanten bedienen in hun restaurants zelf. Tot nu toe was alleen bezorging en afhalen van eten toegestaan en bediening in de buitenlucht. Na overleg met de restaurants is besloten ook weer klanten in de zaak zelf toe te staan. Wel moet al het personeel een mondkapje dragen en mogen alleen leden van hetzelfde huishouden aan een tafel binnen in het restaurant zitten.