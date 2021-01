Rechtbank doet uitspraak over doodsteken fietser in Oss

De rechtbank in Den Bosch doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen de 26-jarige Soedanese vluchteling Ayoub Y., die op 19 april vorig jaar in Oss de 18-jarige fietser Rik van de Rakt zou hebben doodgestoken. Door schizofrenie is Y. volgens gedragsdeskundigen geheel ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie heeft daarom geen celstraf tegen de man geëist, maar alleen tbs met dwangverpleging.

Het slachtoffer was op de fiets onderweg naar zijn werk toen hij ogenschijnlijk uit het niets werd neergestoken. Hij werd naast zijn fiets gevonden op de kruising van de Julianasingel met de Doctor Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Korte tijd later bezweek Rik aan zijn verwondingen.

Tijdens de rechtszaak heeft Y. verklaard dat hij niemand heeft vermoord. Hij zegt niet te weten wat er op de bewuste dag is gebeurd. Hij herinnert zich wel dat dat de politie hem aanhield terwijl hij bij het station in Oss over het spoor liep, een paar uur na de moord. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes met daarop het bloed van het slachtoffer. Op de rugtas van Rik zat DNA-materiaal van Y.

A. woonde in Heesch. De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, erkent dat ze A. onvoldoende heeft begeleid. Ze had door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het asielzoekerscentrum.