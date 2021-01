Supermarkten verplicht dicht om 20.45 uur

Supermarkten sluiten om 20.45 uur, een kwartier voor het ingaan van de avondklok, verplicht hun deuren. Klanten hebben dan nog de gelegenheid om op tijd thuis te komen.

Eerder maakte de regering nog bekend dat supermarkten om 20.15 uur dicht zouden moeten, aangezien er toen een avondklok vanaf 20.30 in de maak was. Onder druk van de Tweede Kamer werd het moment wanneer je niet meer op straat mag met een half uur verschoven.

Supermarkten reageren opgelucht op de definitieve vorm die de avondklok gaat krijgen. Vooral de zekerheid dat de bevoorrading achter de schermen mag doorgaan is goed nieuws. Het gaat dan om bijvoorbeeld om vulploegen in de winkels en de werkzaamheden in distributiecentra.

“Het belangrijkste is dat alles aan de achterkant kan blijven doordraaien en de voedselvoorziening op gang blijft. Mensen moeten hun eten kunnen blijven kopen”, meldt brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

De nieuwe regels betekenen wel dat het merendeel van alle Albert Heijn-filialen eerder dicht moet dan normaal. De grootste supermarktketen van het land hanteert namelijk ruime openingstijden voor veel vestigingen, vaak tot 22.00 uur ’s avonds.

Supermarkten met een eigen online besteldienst hebben ook een andere opsteker. De bezorging van bestelde boodschappen mag na 21.00 uur doorgaan.