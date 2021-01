Pegida wil ondanks verbod demonstreren in Eindhoven

Anti-islambeweging Pegida wil zondag demonstreren in Eindhoven, ook al heeft burgemeester John Jorritsma dat verboden. De gemeente vreest ongeregeldheden omdat Pegida van plan is een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen. In het verleden liep een demonstratie van de organisatie ook al eens uit op rellen en moesten driehonderd agenten en twee pelotons ME worden ingezet.

Pegida liet eerder weten dat het “maling heeft aan de Befehlen” van de burgemeester en zondag toch naar Eindhoven trekt. De groepering Nederland in Verzet kondigde eerder ook een demonstratie in Eindhoven aan, maar heeft die inmiddels geannuleerd. Mogelijk komen er toch demonstranten van die groep naar Eindhoven, om onder het mom van De Koffie Club in het openbaar koffie te drinken zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Burgemeester, politie, justitie en de GGD roepen mensen dringend op om deze zondag niet naar Eindhoven af te reizen met het oog op het coronavirus. Reisbewegingen werken de verspreiding daarvan in de hand, stellen zij.