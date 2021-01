Politiebond vreest nog dagen of weken onrust

De Nederlandse Politiebond houdt er rekening mee dat het nog “dagen of weken” onrustig blijft. “Ik hoop dat het eenmalig was, maar ik ben bang dat het een voorbode is geweest voor de komende dagen en weken”, zei bestuurder Koen Simmers tegen Nieuwsuur. “De politie is daar goed op voorbereid, maar ik hoop dat het niet nodig is.”

Volgens Simmers werden in Eindhoven ME’ers aangevallen en bekogeld met messen. De politie had er al rekening mee gehouden dat het onrustig zou kunnen worden. “Er was veel informatie en daarom zag je natuurlijk ook dat er zoveel ME op de been was in Amsterdam en Eindhoven.”

Simmers deed een oproep om maatregelen als de avondklok na te leven. “Het is niet voor niets. Val de politie niet aan, wij kunnen er ook niets aan doen dat deze regels er zijn. Het is niet normaal dat je politiemensen met dodelijke wapens aanvalt.”