Politiechef: over hele linie tevreden met naleving avondklok

Over de hele linie is de politie tevreden met de naleving van de avondklok afgelopen zaterdagavond- en nacht, met uitzondering van de “lokale excessen” in Urk en het Limburgse Stein. Mochten er de komende avonden na 21.00 uur veel ongeregeldheden plaatsvinden, dan speelt de politie daar op in door meer mensen in te zetten. Dat zegt politiechef Willem Woelders.

“Het overgrote deel van de mensen hield zich aan de regels en afspraken. Helaas is er een kleine groep die lokaal misbruik van de situatie maakt. Toch is het relatief beheersbaar gebleven”, zegt Woelders. Het gedrag van de groepen mensen die in Urk en Stein de straat op gingen, noemt Woelders “volstrekt onaanvaardbaar”.

In het hele land zijn zaterdagavond en -nacht 3600 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok, die zaterdag van 21.00 uur tot 04.30 uur voor het eerst gold als nieuwe maatregel tegen het coronavirus. In totaal zijn 25 personen aangehouden, onder meer omdat ze weigerden te vertrekken of geweld pleegden.

De politiechef hoopt dat het de komende dagen rustiger wordt. “We kijken per dag hoe de avondklok wordt nageleefd en spelen daar vervolgens qua bezetting op in. Als het goed is, wordt het de komende dagen minder druk. Veel mensen moeten morgenochtend weer werken, dus hopelijk houden ze er minder nachtelijke avonturen op na.”