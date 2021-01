Politie en Facebook houden oproepen tot geweld in de gaten

Op sociale media gaan diverse oproepen rond om maandagavond opnieuw te protesteren tegen de avondklok. De politie houdt alle oproepen in de gaten om in te schatten waar extra inzet nodig is. Facebook zegt de oproepen die aanzetten tot geweld te verwijderen.

“We kijken wat er wordt opgeroepen en wat de plannen zijn”, zegt een woordvoerster van de landelijke korpsleiding van de politie. Oproepen tot protest is geen strafbaar feit, maar oproepen tot geweld wel. De politie zegt toch alle berichten die rondgaan op sociale media te volgen, ook de berichten waarin niet expliciet wordt aangezet tot geweld.

Volgens de huisregels van Facebook mogen berichten niet leiden tot “schade in de echte wereld”. “Op het moment dat we een oproep tot geweld zien, zullen we die verwijderen”, laat Facebook weten. Mensen kunnen ook zelf bij Facebook berichten melden, die dan worden beoordeeld.

De afgelopen dagen leidden ook niet-gewelddadige berichten, zoals oproepen tot “samen koffie drinken”, tot protesten die uitmondden in geweld. Zulke berichten blijven dan ook online staan. “Als het geen oproep tot geweld is, verwijderen we de berichten niet”, zegt Facebook.

Sociale mediaplatformen als Facebook spelen wel een rol in het ontstaan van die protesten, omdat sociale media allerlei mensen met verschillende achtergronden op verschillende locaties met elkaar verbinden. “Je zit met je telefoon in je hand en bent opeens verbonden met mensen die het met je eens zijn”, zegt Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Het is volgens Deuze niet zo dat Facebook de protesten veroorzaakt, “maar Facebook vergroot het wel”. “Mensen voelen zich verbonden. Ze weten op welk moment en waar mensen zijn die hetzelfde vinden.” Of Facebook de oproepen tot protest moet verbieden, is lastig omdat niet precies duidelijk is wat de verantwoordelijkheid van die platformen is. “Facebook vindt dat het al verantwoordelijkheid neemt en bovendien is vrijheid van meningsuiting ook een publieke waarde.”

Hoewel in veel oproepen niet expliciet verwezen wordt naar geweld, zijn er wel oproepen tot rellen te vinden op verschillende sociale mediaplatformen. Inmiddels bereidt een aantal gemeenten zich voor op mogelijke protesten naar aanleiding van die aankondigingen op sociale media.