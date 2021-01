Politie grijpt in bij rellen in Geleen

De politie heeft maandagavond in Geleen ingegrepen toen grote groepen jongeren zich verzamelden om te gaan rellen. Volgens een woordvoerder van de politie proberen agenten de jongeren uit elkaar te drijven. Rond 20.00 uur had de politie één persoon aangehouden.

Volgens de woordvoerder hebben zich tussen de 100 en 150 jongeren verzameld in het stadscentrum. Op beelden op social media is te zien hoe grote groepen jongeren door de straten van de Limburgse stad rennen, op hun hielen gezeten door de politie. De agenten grijpen hard in.

De relschoppers verzamelden zich rond 18.00 uur en staken onder meer vuurwerk af. Ook zouden er vernielingen zijn aangericht. De politie achtervolgt wegvluchtende jongeren, die alle kanten op rennen en zich verspreiden.

Burgemeester Hans Verheijen heeft voor Sittard-Geleen een noodverordening afgekondigd. Dat maakt het voor de politie eenvoudiger om bij ongeregeldheden in te grijpen. De maatregel geldt tot en met 1 februari 2021.

Sittard-Geleen is sinds maandagavond ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied wat preventief fouilleren mogelijk maakt. “Schade toebrengen aan andermans bezit helpt helemaal niemand. Sterker nog, je drukt mensen en ondernemers nog verder in de put. Onacceptabel”, aldus burgemeester Hans Verheijen. “Rellen helpt helemaal niemand”.