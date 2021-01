Verzekeraars roepen op tot krachtig ingrijpen om avondklokrellen

De overheid moet krachtig ingrijpen om de rellen rond de avondklok, zodat de situatie straks niet “onbeheersbaar wordt”. Die oproep doet het Verbond van Verzekeraars.

“Ondernemers en particulieren worden in zware tijden nog eens extra getroffen door nodeloos toegebrachte schade aan bedrijven, woningen en auto’s”, zegt directeur Richard Weurding over de rellen die in verschillende steden plaatsvonden.

Bij de ongeregeldheden zijn zowel publieke als private eigendommen beschadigd geraakt. De verzekeraars maken een inventarisatie en zullen proberen de schade te verhalen op de daders. Veel van de schade is echter niet verzekerd, laat de organisatie weten, zoals bijvoorbeeld die aan overheidseigendommen.

“Naast materiële schade, is de impact op het veiligheidsgevoel enorm”, stelt het Verbond. “Bovendien zorgen dit soort situaties ervoor dat andere verzekerden via hun premies bijdragen aan de ontstane schade en de samenleving de extra lasten op zich moet nemen.”